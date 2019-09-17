В Киеве изуродовали старейший фонтан: краску сдирают вместе с бетоном (фото)

В Киеве вандалы изуродовали знаменитый фонтан Самсон на Контрактовой площади. Трое парней покрасили его в розовый цвет, чтобы сделать "арт-объект" на Подоле. Сейчас коммунальщики отмывают этот один из старейших фонтанов столицы, возведенный в 1749 году. К сожалению, вместе с краской от скульптуры отпадают и некоторые куски бетона, передает "Информатор".

В сети показали фото многострадального фонтана.

В настоящее время сотрудники КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района продолжают трудиться над очисткой объекта, но сделать это еще не удалось полностью.

На памятнике Самсону, раздирающего пасть льву, остались следы розовой краски и потеки.

Также коммунальщики закрасили надписи на основании скульптуры.

В Киеве вандалы изуродовали фонтан Самсон, коммунальщики пытаются отмыть скульптуру (Фото: kiev.informator.ua)

Статую Самсону создали по проекту архитектора Ивана Григоровича-Барского. В 18-м веке вода потекла в резервуар по сырецким трубам. Это был самый первый водопровод в Киеве.

Так, резервуар соорудили еще во времена Киевской Руси.

После того, как в средневековой Европе вошло в моду украшать центральные площади фонтанами и колодцами со скульптурами, украинцы облагородили и свой резервуар в Киеве. Сверху его накрыли беседкой, а внутри поставили деревянную скульптуру ангела с чашей в руках, из которой вытекала вода. На верхушке беседки появилась фигурка еще одного ангела, которая вращалась на ветру. Этот павильон называли "фелицианом".

В конце 17-го века на крыше павильона установили солнечные часы, созданные преподавателем Киево-Могилянской академии французом Брульоном. В 1811 году вся эта красота была уничтожена пожаром на Подоле. Вскоре беседку отстроили, но уже без часов. В 1934 году фонтан разобрали. И только спустя полвека воссоздали по сохранившейся копии.

Как сообщалось ранее, недавно вандалы в центре Киева покрасили фонтаны. В сети показали фото.

Также мы писали о том, что недавно в Николаевской области изуродовали памятник зверски замученным евреям.