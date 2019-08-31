В Киеве избили ветерана АТО из ЛГБТ-сообщества: подробности инцидента (фото)

В Киеве избили ветерана АТО с нетрадиционной сексуальной ориентацией, экс-добровольца батальона "Донбас" Виктора Пилипенко с позывным "Француз". Нападение произошло у Стены памяти на Михайловской площади 29 августа во время мероприятий, посвященных Иловайской трагедии. Об этом рассказал сам пострадавший на своей Facebook-странице.

Бывший участник боевых действий на Донбассе, который является открытым представителем ЛГБТ-сообщества и активистом, в тот день общался с другим ветераном, инвалидом войны и его женой напротив фотографий погибших бойцов, когда почувствовал удар сзади в затылок.

Виктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"В первые секунды, помню, даже не было ни боли, ни злости, только любопытство - кто это мог быть? Им оказался бывший сослуживец, не побратим. Просто человек, который поставил свою сексуальную гомофобную агрессию к представителям не гетеро ориентации выше военного братства", - рассказал Пилипенко.

По его словам, нападению предшествовали угрозы и оскорбления в сети в личных сообщениях от "другого гомофоба о том, что я "ошибка", что я "не народ", которому присягают военные, будто я - обезьяна".

Пилипенко недоумевает, чем он мог кому-либо "перейти дорогу".

В Киеве избили ветерана АТО - открытого гея (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Тем, что вышел в футболке со своим шевроном, который носил всю войну, на Марш Равенства требовать свое право на семью, право иметь детей и жить счастливой жизнью, чтобы на меня и моего будущего мужа не нападали и не угрожали гомофобы?" - предполагает он.

Так, Пилипенко, который отправился на фронт на Донбассе в 2014 году и служил до 2016 года в рядах добровольческого батальона, совершил каминг-аут еще в 2018 году, а в 2019-м открыто призывал других военных нетрадиционной сексуальной ориентации присоединиться к ЛГБТ-маршу в Киеве в июне.

Виктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Очень противно на душе. Я плакал после этого мероприятия. Не от побоев, а от этой ненависти, которую почувствовал, напавший вложил в тот удар в мою спину", - написал Пилипенко.

Бывший военный рассказал, что нападавший сначала выкрикивал оскорбления, а после того, как Пилипенко предложил отойти в сторону от Стены памяти, тот без лишних слов принялся бить по лицу кулаками. Другие ветераны оттащили дерущихся. Пострадавший написал заявление в полицию и прошел обследование у врача - у него были ушибы мягких тканей головы, передает Hromadske.ua.

"Сделал рентген, снял избиение по направлению полиции. Составили протокол. Написал заявление - преступление на почве ненависти из-за моей ориентации", - рассказал он.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека осудили такое нападение и назвали его недопустимым, а также призвали полицию "провести эффективное расследование и прекратить безнаказанность за преступления на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Фото: скрин facebook.com/UNHumanRightsUkraine

Ранее в сети рассказали необычную историю о том, как женщина-трансгендер снялась с учета в военкомате в связи с изменением пола.

Как сообщалось, на днях в Киеве неизвестные жестоко избили заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" Максима Крыжановского. Спасатель сделал замечание автохамам, которые мчались по тротуару, объезжая пробку на дороге. После этого четыре мужчин вышли из авто и избили его до бессознательного состояния.