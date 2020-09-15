В Киеве избили ведущего "Телевидение Торонто": не понравились шутки

Накануне стендап-концерта, вечером 14 сентября, сценариста и соведущего "Телебачення Торонто" Егора Шатайло избили несколько десятков человек. Нападение произошло из-за шуток комика. Подробности нападения, а также информацию о состоянии знаменитости опубликовали на странице "Телебачення Торонто" в Facebook.

Как сообщается, Егора Шатайло избили перед выступлением. На него напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом.

"Это произошло в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Егора на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа "об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты и вкладывать бабки в инновации", - рассказывают в пресс-службе.

Шутка комика не понравилась представителям "Традиции и Порядка", после словесной перепалки в комментариях под публикацией они решили "объяснить" свою позицию с применением физической силы, отмечают в "Телебачення Торонто".

"Поэтому несколько десятков молодых пришли на анонсированный стендап-концерт. Но денег на билеты, к сожалению, не было. Поэтому устроили блиц-общение с Егором. Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, покричали что-то против ЛГБТ) и упорядоченно скрылись. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать", - говорится в сообщении.

Также на странице отметили, что для "людей, которые называют себя националистами", есть много реальных проблем.

"В стране существует Виктор Медведчук, дофига российских агентов, пророссийских телеканалов, пророссийских решений власти, миллион проблем. Но люди, которые называют себя националистами, ведущих борьбу со стендап-комиком. Это просто отвратительно", - добавили в записи.

Администрация страницы также рассказала о состоянии ведущего.

"Важно: с Егором все нормально. Он отошел от стресса и даже выступил на концерте. В конце концов, еще и получил новый материал для стендапов", - подытожили в "Телебачення Торонто".

Егор Шатайло из "Телебачення Торонто" (фото: facebook.com/TVToronto)

Напомним, что ранее под Днепром избили экс-нардепа, который искал гусей.

Также мы писали, что недавно в Украине избили бывшего политзаключенного Балуха.