В Киеве избили до смерти бездомного возле Байкового кладбища

В Киеве двое молодых людей избили бездомного, после чего оставили его на месте происшествия и убежали - пострадавший в результате таких побоев умер. Инцидент произошел на улице Ямская недалеко от Байкового кладбища в Голосеевском районе столицы.
Об этом 14 августа передали в пресс-службе полиции Киева.
Злоумышленников удалось оперативно задержать. Им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Тело погибшего обнаружил прохожий, который позвонил правоохранителям и сообщил об ужасной находке. На место выехали следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции и патрульные.
Вскоре стали известны обстоятельства преступления.
"Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье. Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии, произошел конфликт и драка. Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали", - рассказал начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Бондаренко.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Фигурантами дела оказались двое братьев - они уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 рождения, ранее не судимые.
Мужчинам уже сообщили о подозрении (ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)
Правоохранители обратились в райсуд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Киеве двое братьев избили бездомного до смерти (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)
Ранее сообщалось, что в мае в Киеве на Виноградаре два молодых человека из мести подожгли мужчину, который умер от ожогов.
Также мы писали о том, что перед этим под Кропивницким 21-летняя девушка до смерти избила палкой 9-летнего брата за то, что мальчик не хотел ей помогать по хозяйству.