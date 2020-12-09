В Киеве избили скандального нардепа: первые детали

В Киеве избили народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, который замешан в коррупционном скандале.

Об этом сообщил журналист и экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

"Слуг" снова бьют... В Киеве якобы избили нардепа от "Слуги Народа" Александра Юрченко, которого НАБУ обоснованно подозревает во взяточничестве. К нему якобы подошли два человека, оскорбляли, несколько раз ударили и скрылись на авто", - пишет Мосийчук.

По информации издания Obozrevatel, на скандального нардепа напали в Голосеевском районе 9 декабря.



"Двое неизвестных подошли к парламентарию, начали приставать и оскорблять его, а затем нанесли несколько ударов После этого они скрылись на автомобиле Volkswagen", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что в городе объявлен план "Перехват" для задержания злоумышленников.

Отметим, что 14 сентября Юрченко был исключен из партии "Слуга народа". Его обвиняли во взяточничестве.

Так, летом 2020 года НАБУ начало расследование в отношении организованной группы, участники которой получают взятки за использование полномочий народных депутатов. В результате спецоперации был разоблачен на взятке помощник Юрченко - Иван Фищенко.Также были собраны доказательства против самого Юрченко.

Позже было обнародовано видео, доказывающее, что Юрченко требовал взятки. Он был арестован, затем выпущен под залог в 3,1 млн гривен с обязанностью носить электронный браслет. 4 ноября с Юрченко был снят электронный браслет и продлен арест на 60 суток.

Ранее мы писали, что в Киеве напали и жестоко избили ветерана АТО и бывшего игрока молодежной сборной по хоккею. У одного из нападающих на отвороте пиджака был депутатский значок.