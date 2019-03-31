В Киеве избили скандального блогера: неожиданная реакция сети (фото)

Выборы президента Украины проходят со скандалами
Выборы президента Украины, которые стартовали в 8:00 31 марта, отличились еще одним скандалом. На избирательном участке в Киеве избили скандального блогера Даниила Чикина. Об этом написал на своей Facebook-странице Вячеслав Маковийчук.
Именно он "подправил лицо" донецкому блогеру.
"Лучшее мое фото с избирательного участка - подправил лицо Чикину Данилу", - написал он.
О Данииле Чикине известно то, что с начала оккупации Донбасса он сбежал оттуда в РФ и рассказывал о "кровавой хунте", а через некоторое время вернулся в Киев и стал "ярым проукранцем".
Выборы 2019 - в Киеве избили блогера Даниила Чикина (фото: facebook.com/slavamason)
Пользователи сети активно поддержали героя, который расправился со скандальным блогером.
Ранее мы писали о том, что украинские звезды приняли участие в голосовании. Фото с избирательных участков они активно публикуют в Instagram. В фотоподборке Лилия Подкопаева, Руслана Лыжичко, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, Влад Яма, Алена Мозговая, Николай Тищенко, Ольга Сумская.
Напомним, Таисия Повалий приняла участие в выборах президента. Но пользователи сети раскритиковали певицу за лицемерие. Instagram-подписчики звезды считают, что Повалий не имеет права принимать участие в выборах, поскольку проживает и выступает в РФ.