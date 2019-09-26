В Киеве избили молодого парня до комы: не понравился внешний вид

В Киеве группа мужчин набросилась на парня, так как им не понравился его неформальный стиль. Его друг встал на защиту и также пострадал. Один из пострадавших на данный момент находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщает ТСН, инцидент произошел возле памятника Сагайдачному в Киеве. Драка была зафиксирована на камерах видеонаблюдения. Руслан и Андрей вместе с друзьями отдыхали в центре столицы, недалеко от Контрактовой площади. К его другу начали приставать ребята из другой компании. Они осыпали парня претензиями по поводу внешнего вида.

"Они начали наезжать на меня за мой внешний вид: что это за прическа? Чего так вырядился?" – рассказал пострадавший. В его внешнем виде не было чего-то необычного, он неформал и у него черного цвета волосы и черного цвета одежда. В ответ на придирки он вел себя сдержанно.

"Сначала я пытался наладить с ними адекватный диалог, но увы", - добавил он и сказал, что на его защиту встал друг Руслан.

"Он хотел поговорить, но поскольку эти люди были в неадекватном состоянии, возможно, в состоянии наркотического воздействия, точно в сильном алкогольном состоянии, его никто слушать не стал", - добавила подруга пострадавшего Виктория.

В Киеве избили молодого парня из-за неформального вида (Видео: YouTube/ТСН)

Неадекватная компания перешла от словесной перепалки к физическому воздействию и между молодыми людьми завязалась драка. Сильнее всего досталось Руслану, который вступился за своего друга. Медикам пришлось провести экстренную операцию.

"В результате травмы произошло кровоизлияние, которое нужно было убирать в операционной. Немедленно была выполнена операция. Он находится на искусственной вентиляции легких, находится в коме", - сообщил заведующий отделением реанимации больницы скорой помощи Игорь Малыш.

Посетителей к Руслану не пускают, только маме разрешили его проведать и то – всего на несколько минут.

Одного из нападавших полиция уже задержала. Он пытался выехать из Киева и его высадили из автобуса в Житомирской области. Местонахождение второго преступника также установили и на данный момент проводятся мероприятия по его задержанию. Позже выяснилось, что агрессивные молодые люди после драки избили и ограбили еще одного прохожего.