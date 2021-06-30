В Киеве избили известного антимайдановца "Топаза", который "давал команду" (фото)

"Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", - указано в сообщении.

"Топаз" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети "Топаз" написал, что сотрудники СБУ сняли его с поезда, на котором он должен был приехать в Киев на заседание суда, и доставили в суд принудительно. При этом он опубликовал размытое фото, где он едет в машине.

"Топаз" (фото: facebook.com/ignat.kromskoi)

Позже он выложил еще одно фото с побитым лицом.

"Топаз" (фото: facebook.com/ignat.kromskoi)

"При выходе из суда на меня совершено нападение, только стадом могут!" – написал он.

Напомним, в 2018 году Игната Кромского освободили из-под стражи по закону Савченко, но он является фигурантом нового дела касательно похищения человека.

С чего все начиналось?

В 2014 году "Топаз" руководил харьковскими титушками. Тогда он искал их специально, чтобы совершать нападения на активистов Майдана. Он также был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики".

Кромской также записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с призывом ввести войска в Украину.

Кроме того, славу ему принесло видео журналиста Сергея Рулева, который кричал "Топаз, дай команду!", когда его и "Топаза" били антимайдановцы, приняв не за своего.

Видео: YouTube