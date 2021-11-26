В Киеве хотят изменить знаменитую "Родину-Мать": убрать грудь, демонтировать крылья

Что не нравится автору петиции

Автор прошения утверждает, что у этого монумента "советская эстетика".

Петицию составил Александр Артемов. "Родина-Мать" на Печерске является самым высоким монументальным сооружением в Европе и привлекает туристов.

"Но первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения не отвечает современным политическим и идеологическим требованиям общества. В то же время ее демонтаж кажется нецелесообразным, во-первых, поскольку он прочно вписался в очертания нашего города, во-вторых – по экономическим соображениям", - сообщает Артемов.

Какие предложения?

Автор петиции предлагает не демонтировать памятник, а изменить его, мол, скульптура выглядит мужеподобной.

"Поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и домонтировать крылья. Если найдутся дополнительные деньги", - написал автор петиции.

Для справки

Родина-мать - это монументальная скульптура в Киеве на правом берегу Днепра. Расположена на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Ее открыли в 1981 году на День Победы во времена Брежнева.