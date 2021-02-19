UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными: появилось видео

Автор: Владимир Костырин

В Киеве загорелся грузовик с военными ВСУ прямо во время движения. Инцидент произошел 19 февраля утром около станции метро "Берестейская".

Видео происшествия, снятое очевидцем, опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как видно на кадрах, из горящего грузовика выскочили военные: один поспешил к двигателю и пытался потушить пламя, а остальные ринулись к водителю легковушки, который остановился рядом, и попросили огнетушитель, так как своим одним решить проблему не удавалось.

Мужчина с готовностью помог бойцам, и вскоре пожар был ликвидирован.

В это время другие машины просто объезжали место происшествия.

"К счастью, среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся порядочный водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.

Судя по всему, ролик снял на смартфон один из участников дорожного движения, который остановился и наблюдал за происходящим.

Видео: В Киеве загорелся грузовик военных около метро "Берестейская" 19 февраля

Пользователи сети живо комментируют инцидент и эмоционально обсуждают поведение других водителей, которые проезжали мимо.

  • Бл***, сидят и смотрят в своих корытах. Жесть. Из двадцати стоявших или проезжали, только один вышел и помог.
  • Будет теперь о чем поговорить российским каналам...
  • Очень яркое проявление неравнодушия общества, где всем все пох...
  • Кто проехал мимо, то автоматически "непорядочный". А то, что в военном авто должен быть свой мощный огнетушитель - это мелочи...
  • Сначала своим тушили, а потом дотушили одолженным. Очень хороший поступок. Но один вывод сам собой просится: в любом авто должен лежать не миниатюрный огнетушитель для полиции, а нормальный. Чтобы огонь одним огнетушителем потушить (хотя бы такой, который горел в видео).

Напомним, недавно в Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка.

Ранее сообщалось, что в январе возле Яворовского полигона перевернулся военный грузовик, и тогда в результате ДТП пострадали 13 бойцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевпожаргрузовикукраинские военныеинцидент
Читайте также
В Киеве исчезнет уникальный объект: на его месте вырастет новый ЖК (фото)
В Киеве разоблачили международную группу хакеров: совершали кибератаки в Европе и США
Прогноз погоды