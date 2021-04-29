В Киеве на ходу загорелся автобус: выгорел полностью за мгновенье (жуткое видео)

Инцидент произошел в Киеве в четверг, 29 апреля. Сообщается, что автобус №102 загорелся на проспекте Правды.

"В Киеве полностью сгорел автобус. Пожар общественного транспорта №102 в столице на проспекте Правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут, однако автобус полностью выгорел", - сказано в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Также стала известна предварительная причина возгорания.

"Предварительная причина – неполадки в моторном отсеке, именно оттуда началось возгорание", - добавили в сообществе и разместили видео происшествия в социальных сетях.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

На происшествие отреагировали пользователи Facebook и порадовались тому, что пассажиры в результате пожара не пострадали.

Это повезло, что двери не заклинило с пассажирами.

Жесть! Слава Богу, что без пострадавших.

Лучшему транспорту быть.

Такое бывает везде, не только в Киеве.

Стоит отметить, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в Киеве. Периодически возникают пожары из-за неисправности транспортных средств.