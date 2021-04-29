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В Киеве на ходу загорелся автобус: выгорел полностью за мгновенье (жуткое видео)

Автор: Анна Шиканова

Автобус сгорел в Киеве за считанные минуты. Сотрудники ГСЧС быстро прибыли на место происшествия, но спасти транспортное средство уже не успели.

Детали рассказали в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел в Киеве в четверг, 29 апреля. Сообщается, что автобус №102 загорелся на проспекте Правды.

"В Киеве полностью сгорел автобус. Пожар общественного транспорта №102 в столице на проспекте Правды. Спасатели прибыли в течение 10 минут, однако автобус полностью выгорел", - сказано в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Также стала известна предварительная причина возгорания.

"Предварительная причина – неполадки в моторном отсеке, именно оттуда началось возгорание", - добавили в сообществе и разместили видео происшествия в социальных сетях.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

На происшествие отреагировали пользователи Facebook и порадовались тому, что пассажиры в результате пожара не пострадали.

  • Это повезло, что двери не заклинило с пассажирами.
  • Жесть! Слава Богу, что без пострадавших.
  • Лучшему транспорту быть.
  • Такое бывает везде, не только в Киеве.

Стоит отметить, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в Киеве. Периодически возникают пожары из-за неисправности транспортных средств.

Недавно мы сообщали о том, что в Киеве маршрутка загорелась прямо на ходу. Инцидент произошел на проспекте Науки, и все пассажиры успели покинуть салон.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве на ходу загорелся "Урал" с военными.

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Новости Украины пожаравтобусвозгорание