ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве грузовику оторвало крышу после проезда под троллейбусными проводами (фото)

Автор: Анжелика Галушко

Грузовик с мебелью не смог проехать под проводами троллейбусной сети в Киеве на проспекте Шухевича. Авто зацепилось крышей за провода. В результате грузовик остался без части кузова.

Как сообщает "Информатор", необычное ДТП произошло ночью 19 декабря. Водитель грузовика проезжал возле участка, где провисли провода троллейбусной сети, но не рассчитал габаритов авто, зацепился крышей и автомобилю оторвало кузов грузового отсека.

Кроме того, вся мебель, матрасы и другие вещи, которые перевозил грузовик, выпали на проезжую часть дороги. Благодаря тому, что груз был запакован, вероятнее всего, он не пострадал.

Самые читаемые новости

В Киеве грузовику во время движения оторвало крышу (фото: kiev.informator.ua)

К счастью, обошлось без жертв. Но из-за аварии движение в сторону Троещины было полностью парализовано.

Напомним, в Киеве на отремонтированном Шулявском мосту упало сразу три электроопоры. В Сети появилось видео падения столбов.

Ранее мы писали, что в Киеве патрульные остановили водителя на разбитой машине, но оказалось, что мужчина находится под действием наркотических веществ. У него были расширенные зрачки, которые не реагировали на свет и очень быстрая речь.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевДТПавария