В Киеве грузовик сбил женщину: прямо на пешеходном переходе

31 января в Киеве произошло смертельное ДТП прямо на пешеходном переходе. Грузовик ЗИЛ сбил женщину насмерть в Святошинском районе столицы. Авария случилась около 8:30.

По информации близких, утром она добиралась на работу и прямо на зебре грузовик ЗИЛ, груженный песком, сбил женщину. Об этом с места происшествия сообщает Информатор.

От силы удара женщина скончалась мгновенно. Водитель грузовика не сразу понял, что произошло, а потому остановился примерно в 200 метрах, на пересечении двух улиц.

Отмечается, что летом женщине должно было исполниться 45 лет. У нее осталось двое детей. Патрульная полиция и следственно-оперативная группа устанавливают детали ДТП.

РБК-Украина писало, что 23 января в Харькове на улице Академика Павлова произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Следователем решается вопрос об открытии уголовно производство по ч. 2 ст. 286.

Напомним, в Днепре произошло дорожно-транспортной происшествие (ДТП), в результате которого пострадали четыре пешехода. Водитель автомобиля "Мерседес Sprinter" 1973 года рождения выехал на трамвайные пути. После этого, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов.