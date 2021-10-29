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В Киеве грабитель напал на 18-летнюю девушку посреди улицы: наглец быстро пожалел

Автор: Владимир Костырин

В Киеве грабитель напал на 18-летнюю девушку просто на улице, но жертва злоумышленника дала достойный отпор, а затем погналась за обидчиком и звала на помощь. В итоге преступника поймал прохожий, после чего его передали в руки правоохранителям.

Об этом 29 октября передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Академика Королева на Борщаговке в Святошинском районе.

Как выяснили в полиции, грабитель подбежал к девушке, повалил на землю. Потерпевшая имела с собой газовый баллончик и применила его, но мужчина все же успел забрать у нее телефон с наушниками и бросился наутек.

"Девушка принялась догонять нападавшего и звать на помощь. На ее крики отреагировал прохожий, остановивший нарушителя и удерживал до приезда патрульных", - рассказала следователь Святошинского управления полиции Дарья Бурлака.

"Копы" во время поверхностной проверки обнаружили у 21-летнего киевлянина похищенные у девушки вещи. Затем он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК (грабеж). Фигуранту уже объявили о подозрении. Теперь ему грозит до 6 лет тюрьмы.

В Киеве задержали грабителя, который напал на 18-летню девушку (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Ранее сообщалось, что в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО, и в итоге мужчина самостоятельно задержал всю группу злоумышленников.

Напомним также, перед этим под Львовом героические женщины самостоятельно задержали грабителя-рецидивиста.

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КиевПатрульная служба