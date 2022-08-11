В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото)

Во время сирены трамваи стояли

Так, в столице некоторых пассажиров сирена застала в транспорте. Однако далеко не все пассажиры переместились в укрытия.

После того, как трамвай остановился, часть людей вышла из вагона, однако большинство пассажиров продолжала находиться в транспорте или возле него, на остановке.

Отмечается, что все же часть людей переместилась в подземный переход, чтобы переждать опасность.

В трамвае Киева люди не реагировали на сирену (фото: t.me/kyiv)

К слову, коммунальный транспорт придерживается распоряжения про остановку на время тревоги, а маршрутки это решение игнорируют и продолжают курсировать по городу.