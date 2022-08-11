В Киеве горожане игнорируют тревогу и остаются в транспорте (фото)

11 августа с 12.00 по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Коснулась она и столицы. В Киеве во всю звучали сирены, но не все горожане на них реагировали.
Об этом рассказали в одном из Telegram-каналов столицы.
Так, в столице некоторых пассажиров сирена застала в транспорте. Однако далеко не все пассажиры переместились в укрытия.
После того, как трамвай остановился, часть людей вышла из вагона, однако большинство пассажиров продолжала находиться в транспорте или возле него, на остановке.
Отмечается, что все же часть людей переместилась в подземный переход, чтобы переждать опасность.
К слову, коммунальный транспорт придерживается распоряжения про остановку на время тревоги, а маршрутки это решение игнорируют и продолжают курсировать по городу.
Напомним, что блогер показал абсурдность остановки транспорта во время тревоги в Киеве.
Кстати, в Киеве во время воздушной тревоги кроме транспорта ставится на паузу и работа магазинов.