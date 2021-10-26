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В Киеве горожан возмутило поведение водителя автобуса: смотрел видео и громко слушал музыку (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве водитель одного из автобусов во время движения громко слушал музыку и отвлекается от дороги просмотром видео.

Так, инцидент произошел в автобусе №178, - рассказал в Facebook Александр Марущак.

Мужчина возмутился уровнем обслуживания в общественном транспорте и поведением водителя.

Александр рассказал, что водитель во время движения постоянно смотрел на планшете шоу российского ведущего Ивана Урганта, из-за чего отвлекался от дороги. Также на полную громкость играла популярную в 90-х годах песню "Дым сигарет с ментолом".

Кроме того, водитель долго искал сдачу со 100 гривен, а когда нашел, то насыпал мужчине полную горсть монет. Также в автобусе не работали валидаторы.

В комментариях пользователи пишут, что валидаторы не работают, потому что их еще не успели настроить.

  • Честно говоря, музыкальное сопровождение меня раздражает не так, как качество перевозок вообще. А если вспомнить, что водитель сам 12 часов за рулем, то и простишь;
  • Наличные принимает себе в карман, ведь официально все безналичное?;
  • Отключены, потому что это новые коммунальные автобусы, еще не настроили. Ранее 177, 178 маршруты обслуживал частный перевозчик, а теперь КГГА, которые и запустили новые автобусы вместо маршруток.

Ранее мы сообщали, что под Киевом у маршрутки с полным салоном пассажиров отказали тормоза.

Также мы писали, что в Кропивницком уволили кондуктора, выгнавшего из автобуса ребенка.

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маршрутка