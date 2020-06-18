В Киеве горела высоковольтная вышка и гремели взрывы под жилыми домами: видео ЧП

В Киеве осталась без света половина Днепровского района из-за возгорания высоковольтной вышки возле жилкомплекса "Комфорт-Таун". Очевидцы происшествия рассказали о двух взрывах из-за аварии.

На место происшествия прибыла полиция, две машины пожарных и карета "скорой". Видео инцидента 18 июня опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

В результате ЧП на вышке оборвало провода. Также оказалась отключена высоковольтная кабельная линия "Русановская-Б".

Видео: В Киеве произошел пожар на высоковольтной вышке и обесточивание половины района

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК "Киевские электросети", электричество пропало в домах на улицах Тютюнника, Энтузиастов, Сверстюка, Туманяна, на Днепровской и Русановской набережных и на Русановском бульваре, а также на некоторых соседних улицах.

Спасатели проинформировали о коротком замыкании в распределительной части электроопоры с последующим горением, а ликвидировать пожар удалось довольно оперативно, об этом рассказали в ГСЧС столицы.

На месте работали сотрудники 16-й Государственной пожарноспасательной части, две единицы основной и специальной техники, 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве горело Главное следственное управление Нацполиции, и подозревают поджог.

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