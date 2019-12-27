В Киеве горе-мать заперла ребенка в машине: женщину искали всем районом

В Киеве женщина закрыла ребенка в автомобиле и ушла в неизвестном направлении. Инцидент произошел в микрорайоне Теремки, где местные жители 40 минут искали мать ребенка, которому на вид 2-3 года. Об этом сообщил Леонид Репецкий в паблике "На Теремках" в Facebook.

"Якубовского 2, машина на парковке с ребенком внутри 2-3 года!!!!!! Стоим почти 40 минут возле нее, родителей не видно!!!! Вызвали полицию. Интересно, чем думает мама..?" - написал автор поста.

Позже в комментариях Репецкий сообщил, что полиция не нашла мать и она пришла к машине сама. По ее словам, она уже трижды так оставляла ребенка поспать в машине. Также он сообщил, что с ребенком все нормально.

"С ребенком все ок! Мамаша пришла сама, полиция ее так и не нашла, так как нет никаких данных! С ее слов - она так делала уже минимум 3 раза, так как дитя днем не спало, решила дать поспать, няни и видео в тачке нет, просто оставила и ушла... К ее подъезду от авто метров плюс, минус 100 метров, контролировать, как там дите она не могла!!!! Копы приехали и начали ее качать, типа сообщим в органы опеки и т. д., подъехал муж и, видимо, дал на лапу, чтобы не раскачивать ситуацию!" - сообщил Репецкий в комментариях.

В Киеве мать оставила спать ребенка в машине и ушла (Facebook)