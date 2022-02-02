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В Киеве голая женщина бегала за мужчиной и признавалась ему в любви (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Киеве на Троещине голая женщина в минусовую температуру бегала за мужчиной и признавалась в любви. Местные жители сняли инцидент на видео.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Киев Сейчас".

"Голая женщина в минус бегала по Троещине и признавалась мужчине в любви", - говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как обнаженная девушка бегает за неизвестным мужчиной и выкрикивает слово "Люблю". При этом мужчина уходит от нее, и открывает автомобиль.

В это время подъезжает патрульная полиция, девушка бежит за их авто, открывает дверь и что-то эмоционально рассказывает.

В сети местные жители рассказали, что мужчина и женщина встречаются и живут в соседних домах. При этом между ними часто происходят ссоры.

Напомним, в Мариуполе насмерть замерз мужчина, который бежал голым на глазах у патрульных. Когда они увидели его ночью, то призвали остановиться, но он никак не отреагировал и продолжал мчаться вперед.

После чего правоохранители просто уехали, а позже его обнаружили на улице мертвым - он замерз насмерть.

Мы также писали о том, что в Днепре в объективы камер попалась женщина, которая днем на улице была полностью обнаженной. Она спокойно шла по улице Космической областного центра.

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Киевголая женщина