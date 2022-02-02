В Киеве голая женщина бегала за мужчиной и признавалась ему в любви (видео)
В Киеве на Троещине голая женщина в минусовую температуру бегала за мужчиной и признавалась в любви. Местные жители сняли инцидент на видео.
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Киев Сейчас".
"Голая женщина в минус бегала по Троещине и признавалась мужчине в любви", - говорится в описании к видео.
На кадрах видно, как обнаженная девушка бегает за неизвестным мужчиной и выкрикивает слово "Люблю". При этом мужчина уходит от нее, и открывает автомобиль.
В это время подъезжает патрульная полиция, девушка бежит за их авто, открывает дверь и что-то эмоционально рассказывает.
В сети местные жители рассказали, что мужчина и женщина встречаются и живут в соседних домах. При этом между ними часто происходят ссоры.
Напомним, в Мариуполе насмерть замерз мужчина, который бежал голым на глазах у патрульных. Когда они увидели его ночью, то призвали остановиться, но он никак не отреагировал и продолжал мчаться вперед.
После чего правоохранители просто уехали, а позже его обнаружили на улице мертвым - он замерз насмерть.
Мы также писали о том, что в Днепре в объективы камер попалась женщина, которая днем на улице была полностью обнаженной. Она спокойно шла по улице Космической областного центра.