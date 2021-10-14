В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: фото наказания

На фото видно, что водитель автомобиля Citroen припарковался поперек проезжей части и усложнил таким образом проезд по узкому кварталу. Поэтому разъяренные местные жители оставили ему на крыше авто неприятный подарок. В частности, утром владелец обнаружил мусор и листья на крыше иномарки.

Так, инцидент произошел в ночь на четверг, 14 октября на бульваре Верховной Рады, 24а

Недавно похожий случай произошел в Соломенском районе столицы. Там автомобиль "замуровали" бетонными блоками чтобы она не могла сдвинуться с места. Вероятно, такое мог сделать другой владелец авто, чье место занял мужчина.

Также недавно мы писали, что в Киеве "героиня парковки" оставила без света 16 домов. Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину прямо перед зданием, вплотную к двери электроподстанции, куда не могли зайти ремонтники.