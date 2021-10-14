ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: фото наказания

Новина українською →
Киев, Четверг 14 октября 2021 18:43
В Киеве "герою парковки" оставили неприятный сюрприз: фото наказания В столице наказали "героя парковки" (фото: Виталий Носач)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Днепровском районе местные жители наказали "героя парковки", который заблокировал проезд другим автомобилям.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Так, инцидент произошел в ночь на четверг, 14 октября на бульваре Верховной Рады, 24а

На фото видно, что водитель автомобиля Citroen припарковался поперек проезжей части и усложнил таким образом проезд по узкому кварталу. Поэтому разъяренные местные жители оставили ему на крыше авто неприятный подарок. В частности, утром владелец обнаружил мусор и листья на крыше иномарки.

В Киеве &quot;герою парковки&quot; оставили неприятный сюрприз: фото наказанияВ Киеве наказали "героя парковки" (фото: t.me/dtpkievua)

Недавно похожий случай произошел в Соломенском районе столицы. Там автомобиль "замуровали" бетонными блоками чтобы она не могла сдвинуться с места. Вероятно, такое мог сделать другой владелец авто, чье место занял мужчина.

Также недавно мы писали, что в Киеве "героиня парковки" оставила без света 16 домов. Отмечается, что женщина-водитель легковушки Chevrolet оставила машину прямо перед зданием, вплотную к двери электроподстанции, куда не могли зайти ремонтники.

Читайте РБК-Украина в Google News
парковка
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы