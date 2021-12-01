В Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев: пассажиры отодвинули машину (видео)

В Киеве в Соломенском районе из-за автомобиля, который был припаркован рядом с колеей, остановилось движение трамваев.

Так, инцидент произошел на улице Николая Василенко, сообщили в Telegram -канале Киев Оперативный.

На видео видно, что даже женщины отодвигали машину как можно дальше от трамвайных путей.

"Движение на улице Василенко (недалеко от станции метро "Берестейская") был прекращен из-за максимально неудачно припаркованный красный Ford. Пассажирам пришлось самостоятельно отталкивать авто", – говорится в сообщении.

В частности, чтобы проехать дальше, пассажирам электротранспорта пришлось самостоятельно отодвинуть машину.

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