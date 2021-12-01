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В Киеве "герой парковки" заблокировал движение трамваев: пассажиры отодвинули машину (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Соломенском районе из-за автомобиля, который был припаркован рядом с колеей, остановилось движение трамваев.

Так, инцидент произошел на улице Николая Василенко, сообщили в Telegram-канале Киев Оперативный.

В частности, чтобы проехать дальше, пассажирам электротранспорта пришлось самостоятельно отодвинуть машину.

"Движение на улице Василенко (недалеко от станции метро "Берестейская") был прекращен из-за максимально неудачно припаркованный красный Ford. Пассажирам пришлось самостоятельно отталкивать авто", – говорится в сообщении.

На видео видно, что даже женщины отодвигали машину как можно дальше от трамвайных путей.

В комментариях пользователи поражены от поступка владельца авто.

  • Поездка на трамвае, пожалуй, самая непредсказуемая;
  • Я бы на месте водителя трамвая не остановился;
  • Неужели больше негде припарковать машину;
  • Там всегда так машины ставят.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на видео попал летчик-велосипедист с ребенком, который тянулся с троллейбусом и выезжал на "встречку".

Также мы писали, что во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами.

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трамвай