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В Киеве "герой-любовник" избил полицейскую в маршрутке: появилось видео

STYLERПроисшествия    07.03.2020 - 11:40
В Киеве "герой-любовник" избил полицейскую в маршрутке: появилось видео
В Киеве в маршрутке мужчина избил полицейскую (иллюстрация: РБК-Украина)

В Киеве неадекват напал на полицейскую из-за нежелания завести с ней знакомство

В Киеве возле метро "Лесная" неадекватный мужчина избил в маршрутке Киев - Бровары девушку-полицейского за то, что она отказала ему в ухаживаниях. В полиции уже открыли уголовное расследование, а в сети появилось видео с "героем-любовником".

По информации ГУ Нацполиции области, их сотрудник возвращалась в пятницу, 6 марта, с мероприятия, организованного к 8 марта для девушек-полицейских. Неизвестный мужчина стал вести себя грубо и навязчиво - полицейская попросила не приставать, предупредив, что работает в правоохранительных органах.

Когда девушка пересела на другое место, "поклонник" со размаху ударил ее кулаком в лицо, вырвал сумку и пытался убежать. Но пассажиры задержали "горе-поклонника", а девушке помогли остановить кровь из носа.

Когда полиция прибыла на место, оказалось, что нападающего они знают. Мужчина неоднократно приходил в управление и жаловался, что его бьют битой бывшая жена и сын. Но после проведения расследования, оказалось, что это не так - он сам бьет своих родных.

Видео с инцидентом и героем можно увидеть по ссылке.

Ранее мы писали, что в Киеве в маршрутке наказали любителя "русского мира".

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