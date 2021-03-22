В Киеве еще один курьер на мопеде устроил опасные гонки с "копами": видео погони

На улице Генерала Алмазова патрульные заметили мопед Yamaha, водитель которого проехал прямо с полосы, предназначенной для поворота налево.

Нарушителю приказали остановиться и изначально он так и сделал, но потом решил быстро скрыться с места нарушения ПДР.

Водитель ездил по тротуарам, подвергал опасности других участников движения, а потом завернул на тупиковую улицу, где его и задержали правоохранители.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, и он оказался трезвым. При этом убегал от патрульных он не просто так. У курьера не было соответствующей водительской категории.

Ему выписали штраф за это нарушение, а также за невыполнение требований об остановке.