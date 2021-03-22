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В Киеве еще один курьер на мопеде устроил опасные гонки с "копами": видео погони

Автор: Роман Мирончук

В Киеве очередной доставщик еды на мопеде устроил опасные гонки с патрульными. При этом работник компании Bolt Food в воскресенье, 21 марта, грубо нарушал правила дорожного движения и ездил по тротуарам.

Об этом рассказала патрульная полиция Киева в своем Telegram-канале.

На улице Генерала Алмазова патрульные заметили мопед Yamaha, водитель которого проехал прямо с полосы, предназначенной для поворота налево.

Нарушителю приказали остановиться и изначально он так и сделал, но потом решил быстро скрыться с места нарушения ПДР.

Водитель ездил по тротуарам, подвергал опасности других участников движения, а потом завернул на тупиковую улицу, где его и задержали правоохранители.

Водителя проверили на наличие алкоголя в крови, и он оказался трезвым. При этом убегал от патрульных он не просто так. У курьера не было соответствующей водительской категории.

Ему выписали штраф за это нарушение, а также за невыполнение требований об остановке.

Напомним, в Киеве курьер на мопеде устроил невероятные гонки с патрульными. Отчаянный водитель продемонстрировал чудеса маневренности на оживленной дороге и ушел от преследования.

После этого резонансного видео у Авакова сделали заявление о водителях служб доставки.

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