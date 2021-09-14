В "Эпицентре" на ребенка упал шкаф: у мальчика перелом ключицы и гематома на голове

Женщина сетует на то, что шкаф стоял возле детских товаров и даже не был прикручен.

В Киеве в "Эпицентре" на ребенка рухнул шкаф (фото: facebook.com/Людмила Похил)

"Так вот, в этом жлобство и есть. Ставить стендовые образцы в зоне с детскими товарам не прикрученными к стене. Мало что сам шкаф такого качества, что на ладан дышит и шатается даже если его просто тронуть. Так при открытии начинает падать на тебя. Проверила на себе. Просто сама открыла ручку шкафа, и он тоже начал на меня падать. Но, я могу оттолкнуть шкаф к стене, в отличие о ребенка", - написала она.

В Киеве в "Эпицентре" на ребенка рухнул шкаф (фото: facebook.com/Людмила Похил)

Людмила также недовольная работой доктора в магазине. По ее слова, после инцидента с ее сыном они ждали врача пол часа. А когда он пришел, то наклеил пластырь на гематому мальчика.

Женщина требует, чтобы "Эпицентр" или убрал отдельно детские товары дальше от шкафов, или прикрутил выставочные образцы к стене в зоне детских товаров.

По ее словам, с ней связался представитель компании, но никаких подробностей она не рассказала.