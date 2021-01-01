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В Киеве элитное авто "залетело" на дерево: видео странного ДТП

Автор: Styler

Утром 1 января в Киеве произошло необычное ДТП. Аварию очевидцы засняли на видео, которое впоследствии было опубликовано на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что такой странный инцидент с элитным авто Jaguar произошел в районе столичного Подола.

"Утреннее ДТП в Киеве на Глыбочицкой перед Артема: водитель "Ягуара" при подъеме к улице Черновола пытался взлететь, но слегка задел столб", - говорится в подписи к видео.

О пострадавших пока не сообщается.

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"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - отметили авторы публикации.

ДТП в Киеве 1 января

Пользователи активно обсуждают данное дорожно-транспортное происшествие. Многие шутят, типа, "ягуар - это кот, а значит ему естественно лезть на деревья".

  • А что, красиво. Вчера перфоманс, сегодня - инсталляция. Я бы так и оставил.
  • Весело, весело встретим новый год!
  • Гарно зустрів новий рік
  • Просто рік сталевого Бика
  • Весна близко. Первый грач прилетел
  • То все мороз и снег виноваты
  • Понаставили столбов. Нормально взлететь негде.
  • Ну так все ж природно - ягуар, дерево. Як в живій природі.
  • Ягуар в прыжке
  • Это ж до какого визга нужно было нажраться?

Напомним, недавно жена Виктора Павлика попала в ДТП с пенсионеркой.

Ранее мы писали, что еще в одном крупном городе заработала автофиксация нарушений ПДД.

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