В Киеве элитное авто "залетело" на дерево: видео странного ДТП

Утром 1 января в Киеве произошло необычное ДТП. Аварию очевидцы засняли на видео, которое впоследствии было опубликовано на странице ресурса dtp.kiev.ua в Facebook.
Сообщается, что такой странный инцидент с элитным авто Jaguar произошел в районе столичного Подола.
"Утреннее ДТП в Киеве на Глыбочицкой перед Артема: водитель "Ягуара" при подъеме к улице Черновола пытался взлететь, но слегка задел столб", - говорится в подписи к видео.
О пострадавших пока не сообщается.
"Посмотреть на новую скульптуру приехала полиция Шевченковского района", - отметили авторы публикации.
ДТП в Киеве 1 января
Пользователи активно обсуждают данное дорожно-транспортное происшествие. Многие шутят, типа, "ягуар - это кот, а значит ему естественно лезть на деревья".
Напомним, недавно жена Виктора Павлика попала в ДТП с пенсионеркой.
Ранее мы писали, что еще в одном крупном городе заработала автофиксация нарушений ПДД.