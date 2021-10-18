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В Киеве электричка отменила рейсы: когда не будет ходить поезд

Автор: Людмила Жукова

В Киеве 18 октября городская электричка отменила некоторые рейсы. Поезда не будут курсировать из-за технических проблем транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

Какие рейсы отменили 18 октября

В понедельник по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №7304,7311-7312, 7319. В "Киевпастрансе" просят прощения за временные неудобства.

Как курсировали отмененные электрички

  • №7304 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 6.23 до 6.55;
  • №7311 по маршруту Дарница – Борщаговка с 7.02 до 7.44;
  • №7312 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 7.48 до 8.22;
  • №7319 по маршруту Дарница – Борщаговка с 8.35 до 9.23.

Новые правила в электричках

С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не касается электричек, так как они не пересекают границы регионов, а курсируют только в одной области.

Как мы ранее писали, Укрзализныця будет кормить пассажиров по-новому.

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