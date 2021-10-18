В Киеве электричка отменила рейсы: когда не будет ходить поезд

В Киеве 18 октября городская электричка отменила некоторые рейсы. Поезда не будут курсировать из-за технических проблем транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".
В понедельник по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №7304,7311-7312, 7319. В "Киевпастрансе" просят прощения за временные неудобства.
С 21 октября в Украине начнут действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не касается электричек, так как они не пересекают границы регионов, а курсируют только в одной области.
Как мы ранее писали, Укрзализныця будет кормить пассажиров по-новому.