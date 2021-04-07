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В Киеве экс-депутат устроил погром жене: сжег машину и хотел подпалить квартиру

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 10:14
В Киеве экс-депутат устроил погром жене: сжег машину и хотел подпалить квартиру Коллаж РБК-Украина: в Киеве отличился экс-нардеп Виталий Даниленко
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 6 апреля бывший депутат Киевсовета Виталий Даниленко устроил погром жене и сам первый вызвал полицию.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Все произошло на улице Героев обороны, 10. В полицию позвонил мужчина и сообщил о "домашнем насилии". Он пытался забрать у жены ружье, но она не отдавала.

Потом к правоохранителям поступил еще один звонок. На этот раз от жены мужчины. Женщина сообщила, что ее муж пытается поджечь квартиру, где находится она с четырьмя малолетними детьми.

"Как только копы прибыли - местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобиле Bentley (№KA2021BK) и поджег квартиру на шестнадцатом этаже. Жителей были эвакуированы, а поджигателя задержали", - передают очевидцы.

Соседи рассказали, что несколькими днями ранее этот же человек поджог автомобиль своей жены. Сам подозреваемый бывший депутат сказал, что жена ему изменяла.

По данным "Киева Оперативного", задержанным оказался бывший депутат Виталий Даниленко, 1975 года рождения, уроженец Чернигова.

В Киеве экс-депутат устроил погром жене: сжег машину и хотел подпалить квартируВ Киеве экс-депутат устроил погром жене: сжег машину и хотел подпалить квартируВ Киеве экс-депутат устроил погром жене: сжег машину и хотел подпалить квартируБывший депутат спалил жене машину и пытался поджечь квартиру (фото: Киев Оперативный)

Как мы писали ранее, украинская поп-звезда рассказала, как ее избивал муж-певец.

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