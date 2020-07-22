В Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем: мать пила с соседями

В Киеве ребенок отравился алкоголем (коллаж: РБК-Украина)

Мать недосмотрела за двухлетней дочерью, и она отравилась алкоголем

Во вторник, 21 июля, жительница Подольского района недосмотрела за своей двухлетней дочерью, которая отравилась алкоголем. Девочку доставили в детскую больницу с острым отравлением.

Инцидент произошел на улице Нижнеюрковская. Врачи сообщили об этом случае в ювенальную полицию. На женщину составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

В Киеве ребенок отравился алкоголем (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Старший инспектор ювенальной полиции Подольского управления полиции Евгений Пастухов рассказал, что правоохранители провели беседу с соседями и осмотрели жилье, в котором проживает женщина с ребенком.

Полиция установила, что женщина вместе с соседями на кухне общежития употребляла спиртные напитки. В это время ее малолетняя дочь была рядом и тоже выпила алкоголь. Когда девочке стало плохо, то соседи вызвали скорую помощь.

В данное время врачи уже оказали ребенку всю необходимую помощь и ее здоровью ничего не угрожает. Матери же ребенка придется провести беседу со службой по делам детей. Кроме того, женщине грозит штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов граждан.

Напомним, под Киевом женщина сбила ребенка и влетела в другой автомобиль.

Ранее в Кирилловке на базе отдыха произошло массовое отравление отдыхающих.