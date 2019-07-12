В Киеве на девушку напал маньяк: в сети разыскивают неадеквата (видео)

В Киеве на девушку напал неадекватный маньяк. Это произошло в ночь на 12 июля на улице Драгоманова (Позняки). К счастью, девушке удалось отбиться от мужчины. Видео с нападением опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

В соцсети просят украинцев присмотреться к мужчине на видео, вдруг кто-нибудь знает или видел его. Он может быть опасен.

"Внимание! Розыск! Ночью на Драгоманова на девушку напал какой-то неадекватный маньяк. Неизвестно, чтобы он сделал, если бы девушка не отбилась от него. Кто узнает его?" - подписали видеоролик.

Видео: Ночью на девушку напал маньяк (Киев Оперативный/Facebook)

Пользователи соцсети похвалили девушку и восторгаются ее отвагой, так как она не растерялась и дала отпор нападавшему мужчине. В общем сумела за себя постоять.

Также люди отметили, что девушку спасло то, что место нападения было хорошо освещено.

Девочка молодец, не растерялась. Берегите себя, страшное время.

Он там уже несколько месяцев обитает. Знаю тех, кто там живет, еще весной рассказывали, что почти каждый вечер на кого то нападает около разных домов.

Вор понял, что он попал в хорошо освещенное место с возможной камерой на стене. Я думаю именно это спасло девушку.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Некоторые подписчики были настроены очень по-пуритански. Они считают, что девушкам не следует надевать короткие юбки и провоцировать мужчин.

Хорошо что хорошо закончилось! Девочки, ходите с газовым балончиком. Можно подозрительным типам в темное время суток для профилактики в рожу брызгать, чтоб не подходили близко к одиноким девушкам в темное время! Брызнула в рожу и бегом домой! Такая борьба за частую ни к чему хорошему не приводит, многие таки упыри с ножами ходят...

То что маньяков развелось - это понятно, но то, что наши девушки-дамы у нас уж очень откровенно одеваются и провоцируют мужиков -это факт.

Ночью в коротких юбок не надевать.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее мы писали, маньяк набросился на школьницу посреди улицы: детали ЧП под Черниговом. Насильник недавно освободился из мест лишения свободы.

Кстати, под Одессой рецидивист изнасиловал 18-летнюю беременную. Об изнасиловании завила в полицию сама жертва преступления. Она рассказала, что приехала в гости к подруге из соседнего региона. В компании друзей и знакомых пошла в кафе.