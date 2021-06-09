В Киеве девушка взяла на прокат самокат и разбила лицо из-за сломанных тормозов

"Все очень просто, в самокате отказали тормоза. Прямо во время съезда с небольшого холма, недалеко от Мариинского парка. Ей пришлось прыгать на ходу, чтобы не попасть под машину. Если вы думаете, что это первый подобный случай - ошибаетесь", - написал Гребельник.

В Киеве девушка разбила лицо из-за сломанного самоката (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

Когда подруга приехала в больницу, у нее спросили, что же произошло. Девушка все рассказала, и врачи даже не были удивлены. Медики завили, что к ним каждый день попадают по 3-4 человека, которые катались на самокатах Bolt.

В Киеве девушка пострадала из-за сломанного самоката (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

"Что ж, я пошел гуглить. И нашел интересную вещь - каждая поездка страхуется на 150 тысяч гривен. Но, как бы трагически ни звучало, сомневаюсь, что вам понадобится эта страховка в случае смерти", - добавил Владислав.

В Киеве девушка пострадала из-за сломанного самоката (фото: facebook.com/v.hrebelnyk)

По его словам, сам же Bolt в юридической информации полностью отказывается от своих самокатов, не несет ответственности за их обслуживание и тому подобное.

"Это дает им возможность сохранить себя по закону, а у нас только и остается, что жарить их новостями в Facebook. Давайте сделаем так, чтобы только один этот пост отбил желание пользоваться их услугами у всех навсегда", - отметил он.

Интересно, что в компании пострадавшей девушке решили дать купон на 200 гривен, по которому можно проехать в их такси.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.