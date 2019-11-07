В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса: отмечала получение прав (видео)

В Киеве произошло сразу два ДТП, виновником которых оказалась девушка, которая в этот день в первый раз села за руль после получения водительского удостоверения. Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Авария произошла на улице Георгия Гонгадзе, 5 (Подольский район). Водитель за рулем Volkswagen (госномер WOR08626 Pl) возрастом около 30 лет въехала в бетонную ограду. Девушка пыталась выехать и немного пережала педаль газа, а затормозить не успела.

К месту происшествия сбежались люди, чтобы спросить все ли у водителя нормально. Девушка извинилась и объяснила, что получила права сегодня, а к автомобилю еще не привыкла.

А через 20 минут она врезалась в припаркованный автомобиль на другой стороне улицы. Водитель пострадавшего авто вызвал полицию, которая и выяснила, что дама попросту была пьяна. На драгере 1,65 промилле (при норме 0,2).



В Киеве девушка устроила два ДТП за полчаса (видео: facebook.com/KyivOperativ)