В Киеве девочка обнаружила на берегу Днепра труп женщины (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Тело погибшей частично находилось в воде

В Киеве на Осокорках школьница обнаружила на берегу Днепра тело женщины без признаков жизни. Умершая находилась рядом с частным домом, огороженном забором. Полиция прибыла на место происшествия на 103-ю Садовую линию и выясняет обстоятельства происшествия. Об этом передает "Информатор".

Утром около 10.00 ученица 6-го класса, проживающая неподалеку, обнаружила ужасную находку. После этого девочка рассказала взрослым, а те уже вызвали правоохранителей.

Сотрудники ГСЧС вытащили бездыханное тело женщины на берег, которое находилось частично в воде, а прибывшие медики могли только констатировать смерть.

В Киеве на Осокорках обнаружили труп женщины на берегу Днепра (Фото: kiev.informator.ua)

Отмечается, что на трупе следы насильственной смерти не были обнаружены. Вероятно, женщина утонула, но точную причину ее гибели установит экспертиза.

Полицейские также на берегу не далеко от тела нашли тапочки и другие вещи, которые могли принадлежать умершей.

На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа. Личность погибшей и причина смерти устанавливаются.

Видео: YouTube / informator.ua

Как сообщалось ранее, 25 июля в селе Волосское Хмельницкой области между железнодорожными путями обнаружили тело 11-летнего мальчика из Киева, который ночью возвращался домой с отдыха на поезде "Рахов-Киев".

Также мы писали о том, что полиция назвала основную версию про Анну Пилявскую, которая выбросила чемодан с телом трехлетнего сына. Предполагают, что женщина могла покончить жизнь самоубийством.

Напомним, что спустя три года полиция вычислила убийцу, который отобрал жизнь у участницы шоу "Битва экстрасенсов".