В Киеве детский тренер избил щенка на глазах девочки: что известно и живодере

Жестокое обращение с животными произошло в элитном жилом комплексе в Голосеевском районе в Киеве. Между взрослым мужчиной и несовершеннолетней девочкой произошел конфликт, закончившийся угрозами ребенку и избиением ее щенка. Об этом в Facebook рассказала мама девочки, Инна Морозова.

По словам женщины ее дочь вечером вышла на прогулку со своим щенком на территории ЖК "Солнечная Брама" (улица Михаила Ломоносова, 73-79). Внезапно на собаку набросился взрослый пес, бегающий без поводка вдали от своих хозяев.

Девочка испугалась и попросила взрослых забрать собаку. Мужчина увел пса при этом оскорбив ребенка. Девочка поспешила уйти, но хозяин агрессивной собаки вскоре вернулся уже без пса.

Он стал сначала идти за девочкой, а потом бежать за ней.

"Когда мужчина догнал мою дочь, он угрожал ей физической расправой. Все это выражалось нецензурной лексикой", - пишет Инна.

После чего мужчина изо всей силы ударил щенка ногой по голове.

"Собака улетела в воздух, скулила и стонала от боли. Поводок вырвался из рук дочери - такая была сила удара..." - добавила мама пострадавшей девочки.

В ветклинике животному диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы.

Женщина заявляет, что нападение на животное совершил детский тренер по боевому искусству Родион Еремеев. О мужчине известно, что он закончил Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, курсы подготовки инструкторов Айкидо в Токио, имеет 3 дан Айкидо Йошинкан.

В Киеве тренер по айкидо избил щенка (фото: facebook.com)

До этого времени Еремеев не прокомментировал произошедшее и не подтвердил свою причастность к инциденту.

В Киеве тренер по айкидо избил щенка (скрин: facebook.com)

Также недавно было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором можно рассмотреть некоторые детали конфликта. Но на нем нельзя увидеть лицо нападающего. Пострадавшие запросили видео у охраны жилого комплекса и в данное время ожидают ответа.

В Киеве тренер по айкидо избил щенка (видео: YouTube/Информатор)

К слову, недавно в Херсонской области заметили жестокие издевательства над ослом, который изнемогал от солнца и неподвижно лежал на земле, пока его "хозяин" предлагал отдыхающим сделать фото.

Ранее мы сообщали, что в Киеве владелец собаки вместе с двумя сообщниками забил свою собаку металлическим ломом, после чего вывез на тачке в ближайщую лесополосу и закопал там.