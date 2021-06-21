В Киеве дети запустили новый опасный TikTok-челлендж: за такое садят в тюрьму

Считается, что чем внушительнее у блогера коллекция из наворованного имущества, тем онкруче.

Интересно, что в TikTok даже есть специальные аккаунты, посвященные теме автомобильных колпачков. Причем подобные ролики набирают десятки миллионов просмотров.

Кроме ответственности, предусмотренной законодательством Украины, за подобные действия детвора может просто попасть под горячую руку автовладельца.

"Если у кого то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили Дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатыльник и пусть обратно пойдет вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вмести с ушами", - подписано опубликованное в сети видео.

На кадрах подросток показывает украденную коллекцию автомобильных колпачков.

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