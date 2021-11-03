В Киеве дерущиеся пассажир и контролер трамвая заблокировали дорогу: видео ЧП

В Киеве заметили контролера, который устроил драку с пассажиром на остановке, которая находится на дороге. Из-за этого машинам пришлось ждать, пока трамвай закроет дверь.
Видео инцидента опубликовал "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.
"Конфликт контролера и пассажира в трамвае. Похоже, что из-за карантинных ограничений", - говорится в сообщении.
На видео видно, как контролер стоит у двери не пускает в салон трамвая мужчину с двумя пакетами, на котором нет маски. Это все снимает водитель авто, который за всем наблюдает и ждет.
В правилах дорожного движения говорится, что водитель транспортного средства должен остановится, чтобы уступить дорогу пассажирам, которые идут к отрытым дверям трамвая или выходят из него, если высадка/посадка проводится с проезжей части.
Продолжать движение разрешается только тогда, когда пешеходы покинут проезжую часть и в трамвае закроются двери.
Напомним, в Киеве возникла массовая драка из-за места в очереди возле "Киев Фуд Маркета". Несколько парней били друг друга кулаками по лицу. Кроме того, одного даже повалили на землю. Потом уже драка переместилась к припаркованным рядом авто, владельцам которых это не понравилось.
Ранее в Харькове водитель "евробляхи" устроил разборки с полицией. Инцидент попал на видео.