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В Киеве дерево убило молодую жену священника Марию, маму четверых детей

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Киев, Воскресенье 21 ноября 2021 09:28
В Киеве дерево убило молодую жену священника Марию, маму четверых детей Фото: Погибшая Мария с мужем, отцом Сергеем (facebook.com/jv.kiev.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве из-за сильного ветра, который валил деревья в субботу 20 ноября, погибла молодая женщина, супруга протоиерея, мама четверых детей.

Об єтом сообщили в Facebook Храма Иерусалимской иконы Богородицы.

"Братья и сестры! У настоятеля храма Преображения Господня, что на Вырлице, протоиерея Сергия Коцаря погибла матушка", - говорится в обращении.

Сообщается, что трагедия случилась неподалеку от Храма мученика Валерия, что на Гидропарке.

Там во время крестного хода при порыве ветра дерево упало на матушку Марию. Женщина от полученных травм умерла на месте.

Погибшей было 35 лет, она была мамой четверых детей.

В церкви просят оказать помощь семье погибшей.

"Поддержать семью отца Сергия финансово можно по следующему номеру карты: 5363 5420 1017 9126 (Коцар Сергей Владимирович)", - говорится в сообщении.

Пользователи сети молятся за упокой Марии.

"Царство Небесное новопреставленной рабе Божьей Марии! Да укрепит Господь всю семью!" - пишут они в комментариях.

Напомним, что в Киеве сильный ветер валил деревья в субботу, 20 ноября. Появились фото и видео деревопада.

Отметим, что во Львове 20 ноября погибла монахиня в страшном ДТП с маршруткой. Водитель сбил двух женщин, протянув одну из них под кузовом до конечной остановки.

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