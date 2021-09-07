В Киеве дама на Lexus выложила свой побег от "копов" в Instagram, но была жестоко наказана

Нарушила правила парковки

Все началось с того, что даму на авто остановила полиция. Но женщина начала пререкаться с полицейским и доказывать ему, что она не нарушала правил парковки и вообще стоит на "аварийке".

Страж порядка попросил предъявить документы, но она начала хамить и дала понять, что слушать его не совсем собирается.

Женщина не учла важную деталь

После этого дама нажала на газ и попыталась скрыться, но не учла одну важную деталь. Дело в том, что в салоне авто она была не одна, а с подругой. Та все снимала на камеру, а после чего опубликовала погоню от копов в Instagram.

Благодаря этому нарушительницу задержали и забрали водительские права.