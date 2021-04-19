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В Киеве от COVID-19 умерла женщина: родные винят в ее гибели врачей

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 14:37
В Киеве от COVID-19 умерла женщина: родные винят в ее гибели врачей От коронавируса скончалась 47-летняя киевлянка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

От осложнений коронавируса скончалась 47-летняя жительница Киева. Родные женщины утверждают, что в ее гибели виноваты именно медики.

Детали рассказала волонтер Антонина Селина на своей странице в Facebook.

Как рассказала девушка, погибшая 47-летняя киевлянка – это мама ее приятеля Светлана. Женщина проходила лечение от коронавирусной инфекции в больнице №8. Состояние было тяжелым, так как у пациентки был диабет, несколько хронических заболеваний и на фоне коронавируса проявилась энцефалопатия.

В ночь с субботы на воскресенье Светлане стало хуже и сильно упала сатурация. В 4 утра ей проводили манипуляции, чтобы улучшить состояние. Сыну сообщили об ухудшении только в 8 утра в воскресенье и попросили немедленно привести аппарат СРАР.

После того как парень привез аппарат, врачи сказали ему искать место для мамы в реанимации другой больницы. Сын Светланы готов был даже купить аппарат ИВЛ и заплатить деньги за перевод в реанимацию, но медики ссылались на то, что у них нет свободных мест.

Когда с помощью всех друзей и знакомых было найдено место в реанимации другой больницы, оказалось, что Светлану перевозить нельзя – слишком низкая сатурация. Врачи в 8-ой больнице вынуждены были интубировать пациентку, но через несколько часов она скончалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре от коронавируса скончалась 11-летняя девочка.

А также рассказывали о том, что под Львовом умер мужчина, которого накануне вакцинировали от COVID-19.

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