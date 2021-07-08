В Киеве бойцовская собака держит в страхе весь район: нападает без намордника на детей

Женщина сообщила, что животное напало на ее сына. Хозяин пса в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, собака продолжала бросаться на людей, которые были рядом.

"Сегодня, около 22.00 на пешеходной зоне под пешеходным мостом на Березняки ребенка укусила собака. Хозяин в этот момент курил кальян, собака лежала мирно возле кресла без намордника, на поводке, со стороны велосипедной дорожки. Ребенок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил - не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", - рассказала Женя.

На замечание хозяин пса не отреагировал, а начал угрожать полицией.

"Пока мы выясняли ситуацию, собака кинулась еще и на проезжающий мимо самокат. За это время, мы выслушали сколько наград у собаки, как ребенок спровоцировал собаку, что мы не там шли, врем, но только не извинение и вопрос о самочувствии", - отметила мать ребенка.

Полицию мужчина ждать не захотел и поспешил домой.

"Когда подтянулись свидетели и человек понял, что полицию мы все же намерены ждать, начал уходить. Мы пошли за ним, еще раз предложили дождаться полицию и сфотографировали. В ответ услышали много гадостей и громкую несвязную речь", - резюмировала женщина.

В Киеве собака напала на ребенка (facebook.com/groups/NewRusanovka)

В комментариях люди написали, что собака все равно должна быть в наморднике.