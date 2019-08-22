В Киеве борцы с "героями парковки" своеобразно проучили автохама (фото)

В Киеве водитель Honda пожаловался на то, что в его автомобиль кто-то въехал, а также на то, что его проучили борцы с "героями парковки". Инцидент произошел в ночь на 21 август на улице Гришка,7, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

"В ночь на 21 августа в мою Honda, которая стояла припаркована на Гришка, 7 (возле Мака и церкви) кто-то неплохо так въехал. Скорее всего - удара было два. От этого автомобиль залетел на бровку, а утром еще какие-то борцы за парковку бросили мне шину на капот, типа я закрыл проход", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Фото: Водителя авто проучили люди (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети совсем не пожалели жертву ДТП, а отметили, что так ему и надо.

Видать, водитель автобуса пожелал "доброе утро".

Желтая линия вдоль тротуара кричала о том, что парковаться нельзя . Но автор проигнорировал ПДД . Помятая жо*а есть вознаграждение, поздравляю . Поделом!

Один вопрос, а зачем было так сильно протягивать на газон? Сивик же короткий, как Таврия.

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Как мы ранее сообщали, в Киеве "герой парковки" оставил свой автомобиль на детской площадке. Автохам "отличился" во дворе на углу улиц Игоря Турчина и Академика Туполева в Шевченковском районе столицы на Нивках.

Напомним, в Виннице зимой один из коммунальщиков решил оригинально "отомстить" герою парковки, который бросил свою машину прямо посреди дороги.