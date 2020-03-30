Где в Киеве больше всего заболевших коронавирусом: опубликована карта

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 480 человек, 11 из них умерли. На момент 30 марта количество заболевших в Киеве увеличилось до 102. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время прямого эфира. Также градоначальник сообщил, что на Троещине в Киеве заболело меньшинство, а вот в Печерском районе большинство.

Так, в сети опубликована карта заболеваемости COVID-19 по районам.

На втором месте по заболеваемости — Соломенский район (16 случаев), на третьем — Голосеевский (14 заболевших). Меньше всего инфицированных в Днепровском районе — 2.

Карта заболеваемости коронавирусом по районам (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Отмечается, что среди 20 инфицированных: 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года, 9 мужчин — от 25 до 70 лет. Одного инфицированного доставили в больницу №4, троих в больницу №9, остальные находятся на самоизоляции.

Кстати, в Киеве зафиксированы 2 случая коронавируса у детей, есть много заболевших немногим старше 30 лет, из которых некоторые находятся в тяжелом состоянии.

На момент 30 марта все въезды и выезды из Киева не закрыты, а контролируются; блок-посты работают уже неделю.

Как мы ранее писали, врач-инфекционист рассказал, когда в Украине будет пик эпидемии коронавируса.