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В Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит сумасшедших денег

Новина українською →
Киев, Понедельник 26 июля 2021 21:21
В Киеве блогер ради хайпа разбил бутылку элитного виски, который стоит сумасшедших денег Коллаж РБК-Украина: блогер разбил бутылку элитного виски в Киеве
Автор: Роман Мирончук

В Киеве блогер вчера зашел в винный магазин Goodwine и намеренно для своего видео в TikTok разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен. В ролике он говорит, что алкоголь стоит 7500 долларов.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Украина в шоке".

Ради хайпа блогер выбрал бутылку шотландского виски Glen Grant Rare Vintage 1948.

"Оплачивать ущерб молодежь не собиралась, а разборки длились пол дня. Пока что идут разбирательства", - говорится в сообщении.

Напомним, киевский блогер сжег свой украинский паспорт и попрощался с Украиной. А через некоторое время парень заявил, что передумал и начал извиняться.

Мы также писали о том, что скандальная киевская блогерша вместе с другом разгромила очередную съемную квартиру. На место приехала охрана и полиция: друга увезли в райотдел, а девушка поехала на полицейском авто его вызволять.

После этого ей заблокировали Insragram, где у нее было 75 тысяч подписчиков. Девушка впала в истерику и угрожала, что убьет себя, если ей не вернут доступ в соцсеть.

Это уже не первая подобная выходка девушки. Раньше она устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева. Кроме того, в тот же день сделала погром на съемной квартире в элитном жилом комплексе.

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Киев блогер
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