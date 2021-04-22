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В Киеве беспощадно порезали деревья: "кому-то не хватает дров на шашлыки?"

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве беспощадно порезали деревья в спальном районе. Жители столицы возмущены действиями коммунальщиков, которые оставили после себя голые стволы.

Об этом написал блогер Владимир Степаненко в Facebook.

"Бля*оустрий в действии... По ходу какому-то чинуше не хватает дров на отопление или шашлыки? Заранее готовится, как раз маевка", - пишет возмущенный житель столицы.

Фото: В Киеве беспощадно порезали деревья (facebook.com/vov4ik.st)

Тотальную обрезку коммунальщики провели по адресу Милютенко, 12-А, что на Лесном массиве. Причем рядом расположена детская площадка, которая теперь совершенно не будет защищена от солнца в летнее время.

Фото: Жители Киева возмущены обрезкой деревьев (facebook.com/vov4ik.st)

Отметим, что от некачественного кронирования часть деревьев вместо омоложения попросту гибнет. А специалистов, которые могут провести эту процедуру качественно, очень мало. Коммунальщики же предпочитают "под ноль" срезать деревья, не понимая, какой вред они приносят зеленым насаждениям.

При этом никто не берет в учет санитарное состояние деревьев, а на обрезание одного дерева из бюджета столицы тратятся немалые деньги. Так, за обрезку дерева коммунальщики получают из столичного бюджета по 500-1200 гривен.

Напомним, что в конце 2018-го года Киевсовет ввел мораторий на обрезку всех деревьев, кроме аварийных. Запрет действовал до конца 2020-го года.

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