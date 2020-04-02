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Где в Киеве бесплатно пройти тест на коронавирус: адреса больниц

STYLERКоронавирус    02.04.2020 - 17:48
Где в Киеве бесплатно пройти тест на коронавирус: адреса больниц
В Киеве можно сделать тесты на коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве делают бесплатные тесты на коронавирус COVID-19 - список больниц в материале Styler

Коронавирус в Киеве уже выявили у 161 человека, один пациент умер. В столице можно бесплатно сделать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщили в КГГА, опубликовав список государственных клиник.

Кто может сделать тест на коронавирус

Отмечается, что бесплатные экспресс-тесты делают в семи больницах. Но при этом всех подряд тестировать не будут. Для этого нужно, чтобы человек соответствовал определенным критериям:

  • имела близкий контакт с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;
  • есть клинические симптомы заболевания.

В каких больницах делают тесты на COVID-19

По медицинским показаниям тесты на коронавирус можно пройти в таких медучреждениях:

  • Александровская клиническая больница, улица Шелковичная, 39/1;
  • Киевская городская клиническая больница № 4, улица Соломенская, 17;
  • Киевская городская клиническая больница № 9, улица Рижская, 1;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 1, улица Богатырская, 30;
  • Киевская городская детская клиническая больница № 2, проспект Алишера Навои, 3;
  • Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, улица Дегтяревская, 23;
  • Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины, проспект Героев Сталинграда, 16.

Напомним, что в Киеве на "Гидропарке" напали на журналистку, которая снимала видео о нарушителях карантина.

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