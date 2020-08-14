В Киеве автомобиль влетел в кофейню у дороги: есть пострадавшие (видео)

В Киеве произошло страшное ДТП. Автомобиль Mazda вылетел с дороги на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской Набережной и заехал в здание кафе.

По рассказам очевидцев, Mazda сначала столкнулась с другим автомобилем на дороге, а от удара – вылетела на тротуар и въехала в кафе. Детали происшествия рассказали на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

"На пересечении улиц Днепровская Набережная и Княжего Затона машина Mazda влетела в кофейню на остановке. Водитель Mazda в критическом состоянии госпитализирован, его увезли в реанимацию. На месте скорые и спасатели. Пострадал также продавец кафе – у него ранена рука", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

По предварительным данным, посетителей кафе в момент происшествия не было и больше никто не пострадал.

Стоит отметить, что здание кафе, все стекла и двери – полностью разрушены. Видео инцидента разместили в социальных сетях.

В Киеве автомобиль влетел в здание кофейни на остановке

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