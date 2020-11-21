В Киеве автомобиль "скрылся" от владельца и прославил его: курьезное видео

В Киеве автомобиль уехал от владельца и устроил курьезное ДТП (коллаж: РБК-Украина)

Водитель не уследил за своим авто и заявил об угоне

В Киеве на проспекте Науки вечером 20 ноября произошел курьезный инцидент. Водитель оставил свою машину возле магазина и ушел по собственным делам. Когда он вернулся, то автомобиля уже не было, и мужчина забил тревогу. Он позвонил на гарячую линию и заявил об угоне автомобильного средства. При этом правоохранителям также ранее поступила информация, что такой же по описанию автомобиль спровоцировал ДТП. Об этом информирует Патрульная полиция Киева в Telegram.

Как сообщается, в то время, пока мужчина отлучился, автомобиль скатился, пересек улицу и врезался в автомобили Volkswagen и Alfa Romeo. "Угнанный" Ford был уличен в ДТП еще до того, как мужчина узнал об его перемещениях.

Позже выяснилось, что водитель, вероятно, не поставил свой автомобиль на ручной тормоз, из-за чего тот отправился в "самостоятельное" путешествие на другие улицы и устроил аварию. К счастью, несмотря на сложные погодные условия и темное время суток, обошлось без жертв.

В результате инцидента на владельца транспортного средства составили протокол ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Стоит отметить, что ранее в Киеве полицейские припарковали служебный автомобиль в запрещенном месте и ушли. Стражи порядка оставили транспорт на яркой дорожной разметке с надписью "Место для любителей штрафов".

Ранее сообщалось, что в Черновцах "коп" устроил курьезное ДТП - полицейский умудрился заехать на забор частного дома, после чего авто осталось свисать с ограды.

Напомним, недавно киевляне ополчились на "героев парковки". Неизвестные ломали зеркала на авто, оставленных в неположенных местах, а также оставляли вонючие "презенты".