В Киеве автохам на внедорожнике пытался заехать на новый мост: что вышло (фото)

По пешеходному мосту под аркой Дружбы народов хотел проехаться пьяный водитель
На новый пешеходный мост в Киеве хотел заехать очередной автохам. Водитель внедорожника SsangYong Kyron намеревался въехать на конструкцю в 30 июня около пяти утра, но правоохранители пресекли попытку. Об этом говорится в сообщении "Муниципальной охраны" на страничке в Facebook.
Также в сети опубликовали соответствующие фото.
"Дурной пример таки заразен", - отметили стражи порядка.
Так, 17 июня "мажор" на Mercedes проехался по мосту, а затем пытался скрыться от полиции. Впрочем, нарушителя вычислили и задержали. Вскоре после этого киевляне активо обсуждали в сети выходку мотоциклиста, который "попался" на мосту со своим байком.
Правоохранители рассказали, что SsangYong Kyron двигался из парка Владимирская горка (с стороны Трехсвятительской) в сторону пешеходно-велосипедного моста.
Фото: facebook.com/munohorona
Была вызвана полиция, на водителя составлен административный протокол.
По информации полиции, водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
"Еще раз акцентируем - только неотвратимость наказания сдерживает следующие нарушения", - подчеркнули правоохранители.
Фото: facebook.com/munohorona
В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают мнение, что автохамы и дальше будут "посягать" на новый мост.
Скрин коментариев
Напомним, уже на второй день после открытия в Киеве мост под аркой Дружбы народов был частично разрушен.
Как сообщалось, недавно в сети показали видео, как в Киеве водитель автомобиля Peugeot не пропускал карету скорой помощи, которая ехала по оживленной трассе, включив сигнальную сирену. Поведение автохама вызвало огромное количество гневных комментариев.