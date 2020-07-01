В Киеве автохам проехался по пешеходному мосту: видео возмутило сеть

В Киеве автохам проехался по пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет арку Дружбы народов и парк Владимирская горка (также известен под названием "мост Кличко"). Водителя легковушки сняли очевидцы.

Видео с легковушкой 1 июля опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Нынешний инцидент в сети сравнили с недавним случаем на мосту, предназначенном только для пешеходов и велосипедистов. Так, пару дней назад "отличился" водитель легковушки Renault, что закончилось для нарушителя штрафом и постановлением по ст. 122 КУоАП.

"Никого ничего не учит. Ни штрафы, ни "популярность" в сети", - говорится в подписи к сегодняшнему ролику.

Как видно на кадрах, в этот раз правила проигнорировал водитель легкового авто Nissan с номерными знаками AA4886MB.

Видео: В Киеве автохам заехал на "мост Кличко"

В сети такое поведение автохама вызвало массу возмущения. В комментариях пишут, что небольшая сумма штрафа не особо сдерживает нарушителей, а также озвучивают предложение установить на въезде и выезде специальные ограждения.

В Киеве автохам заехал на "мост Кличко" (фото: скрин комментариев facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что прошлым летом в Киеве на пешеходном мосту возле арки Дружбы народов не раз замечали водителей авто и мотоциклистов. Как следствие, на конструкции стали появляться трещины у основания ограждения, и в одном месте сильно ослабли тросы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве неадекватный водитель на джипе напал на велосипедиста, но для него это закончилось плачевно.