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В Киеве авто снесло "летник" МакДональдса с людьми: видео и детали ЧП

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве водитель врезался в летнюю террасу МакДональдса, где ужинали люди

В Киеве водитель снес летнюю террасу МакДональдза, где сидели посетители. В результате двух человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Водитель, предварительно, находился в адекватном состоянии.

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Видео с места происшествия и подробности аварии появились на странице Киев Оперативный в Facebook.

Известно, что виновником ДТП стал мужчина за рулем автомобиля марки Hyundai. Что стало причиной такого маневра - спутанные педали или что-либо еще - предстоит выяснить полиции.

"Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работали патрульные и следственно-оперативная группа, которые и должны установить все обстоятельства этого ДТП", - говорится в сообщении.

ДТП в Киеве на Троещине (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в ДТП под Киевом арматура из грузовика вонзилась в авто, пострадала женщина.

Также сообщалось, что пьяный иностранец снес летнее кафе с людьми на Бессарабке.

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